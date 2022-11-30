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1 час назад

"Спартак" обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ и одержал пятую победу подряд

ТАССиещё 2

Московский "Спартак" дома в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду во дворце спорта "Мегаспорт" в присутствии 2 687 зрителей.

"Спартак" обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Фото: ТАССТАСС

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе "Спартака" шайбу забросил Андрей Локтионов (52-я минута). У "Динамо" отличился Ник Меркли (13). Автором победного буллита стал Шейн Принс.

В конце второго периода защитник "Динамо" Марк Барберио во время своей смены на льду трижды нарушил правила и получил три двухминутных штрафа.

"Спартак" продлил выигрышную серию, подопечные Игоря Гришина одержали пятую победу подряд.

В следующем матче "Спартак" 4 декабря в гостях сыграет с подмосковным "Витязем", "Динамо" 2 декабря проведет выездной матч против "Сочи".

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