Белорус Шарангович вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ

Белорусский нападающий «Нью Джерси» Егор Шарангович был признан третьей звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

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В матче с «Нью Йоре Рейнджерс» (5:3) хоккеист забросил две шайбы, в том числе поразив пустые ворота в концовке и установив окончательный счет.

Второй звездой признали форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец заработал 3 (1+2) очка и помог «Ойлерз» победить «Флориду» (4:3 ОТ).