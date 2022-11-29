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33 минуты назад

Белорус Шарангович вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ

Матч ТВ

Белорусский нападающий «Нью Джерси» Егор Шарангович был признан третьей звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Белорус Шарангович вошел в тройку звезд игрового дня НХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В матче с «Нью Йоре Рейнджерс» (5:3) хоккеист забросил две шайбы, в том числе поразив пустые ворота в концовке и установив окончательный счет.

Второй звездой признали форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец заработал 3 (1+2) очка и помог «Ойлерз» победить «Флориду» (4:3 ОТ).

Главной звездой игрового дня стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос — в активе капитана «Лайтнинг» дубль и голевая передача в игре против «Баффало» (6:5 ОТ), в том числе победная шайба в овертайме.

Хоккей,Егор Шарангович,Коннор Макдэвид,Стивен Стэмкос,
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