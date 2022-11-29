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1 час назад

Андрей Свечников: «Прилетаешь домой – сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти»

Sports.ru

Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал, по чему в России скучает больше всего.

Форвард «Каролины» Свечников рассказал, по чему скучает в России
Фото: Sports.ruSports.ru

— Чего в Америке тебе не хватает из того, что есть в России? По чему ты больше всего скучаешь?

— Это точно еда. Естественно, друзья, семья, хотя мама с папой приезжают к нам, но все равно скучаю по ним. Просто вся наша русская атмосфера: в баню пойти, на дачу поехать, шашлыки пожарить — эт

Туда ты приезжаешь, времени особо нет, сезон подходит, ты постоянно в работе, игры через день. Сезон заканчивается, прилетаешь домой – сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти.

— Чувствовал ли ты после известных политических событий какое-то особое отношение к себе из-за того, что ты русский?

— Все осталось так же, как было, даже не думал об этом, приходил, выполнял свою работу. Ребята хорошо относились, как и всегда, в принципе.

— В раздевалке политические моменты обсуждали? Или не касались этой темы?

— Я думаю, они старались при мне не обсуждать, может быть, между собой что-то и обсуждали. Я особенно ни с кем не разговаривал на эту тему, – сказал Свечников.

Хоккей,Андрей Свечников,
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