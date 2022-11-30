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1 час назад

Защитник "Питтсбурга" Летанг перенес сердечный приступ

Газета.Ruиещё 3

Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Крис Летанг перенес сердечный приступ. Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли в Twitter.

Защитник "Питтсбурга" Летанг перенес сердечный приступ
Фото: Shaun Best/ReutersShaun Best/Reuters

Хоккеист выбыл на продолжительное время. Случай произошел 28 ноября. Напомним, что у канадского защитника уже был инсульт в 2014 году. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Летанг принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать 11 голевых передач.

"Питтсбург" располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 26 очко в 23 матчах. В последней встреча "Пингвинз" потерпели поражение от "Каролины Харрикейнз" со счетом 2:3 в овертайме.

Ранее российский форвард "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников рассказал о том, где бы хотел жить после окончания спортивной карьеры.

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