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1 час назад

Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

ТАСС

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Фото: 

В среду "Вашингтон" на выезде победил "Ванкувер" (5:1), Овечкин сделал дубль и превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству гостевых голов, на счету россиянина стало 403 шайбы.

Второй звездой признано нападение "Сиэтла", команда в гостях обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 9:8 в овретайме. Данная встреча стала самой результативной в текущем сезоне. Впервые в НХЛ основное время матча завершилось со счетом 8:8.

Третьей звездой стал форвард "Виннипега" Блейк Уилер, сделавший хет-трик и отдавший результативную передачу в домашней игре с "Колорадо" (5:0).

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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