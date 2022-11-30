Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

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В среду "Вашингтон" на выезде победил "Ванкувер" (5:1), Овечкин сделал дубль и превзошел рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству гостевых голов, на счету россиянина стало 403 шайбы.

Второй звездой признано нападение "Сиэтла", команда в гостях обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 9:8 в овретайме. Данная встреча стала самой результативной в текущем сезоне. Впервые в НХЛ основное время матча завершилось со счетом 8:8.