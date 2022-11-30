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39 минут назад

Овечкин повторил рекорд Халла по числу стартовых голов в гостевых матчах НХЛ

Газета.Ru

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувер Кэнакс».

Овечкин повторил рекорд Халла в НХЛ
Фото: Geoff Burke/USA TODAY SportsGeoff Burke/USA TODAY Sports

По информации пресс-службы НХЛ, россиянин повторил рекорд легендарного Бретта Халла по числу стартовых голов в гостевых мачтах. Оба хоккеиста открывали счет в гостевых матчах по 65 раз.

Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Халлом по числу победных голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.

Напомним, что встреча против «Ванкувера» прошла на «Роджерс Арене» в присутствии 18 179 зрителей и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антони Манта, Джон Карлсон, Мартин Фехервари и Александр Овечкин, оформивший дубль.

После этой победы «Вашингтон» набрал 23 очка и сохранил за собой 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Хоккей,Бретт Халл,Джон Карлсон,Александр Овечкин,
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