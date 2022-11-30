Овечкин повторил рекорд Халла в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувер Кэнакс».
По информации пресс-службы НХЛ, россиянин повторил рекорд легендарного Бретта Халла по числу стартовых голов в гостевых мачтах. Оба хоккеиста открывали счет в гостевых матчах по 65 раз.
Ранее сообщалось, что Овечкин сравнялся с Халлом по числу победных голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.
Напомним, что встреча против «Ванкувера» прошла на «Роджерс Арене» в присутствии 18 179 зрителей и завершилась уверенной победой гостевой команды со счетом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антони Манта, Джон Карлсон, Мартин Фехервари и Александр Овечкин, оформивший дубль.
После этой победы «Вашингтон» набрал 23 очка и сохранил за собой 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.