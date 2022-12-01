Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг во второй раз в жизни перенёс инсульт

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг перенёс второй в жизни инсульт. во второй раз в карьере,
Как сообщает известный журналист-инсайдер Франк Серавалли, ссылаясь на пресс-службу «пингвинов», в настоящий момент состояние 35-летнего канадца стабилизировалось и его жизни ничего не угрожает. Отмечается, сто Летанг продолжает находиться под наблюдением врачей.
Впервые Крис Летанг пережил инсульт 9 февраля 2014 года. По этой причине он не сумел принять участие в Олимпийских играх 2014 в Сочи, где канадцы сумели завоевать золотые медали.
Минувшим летом Летанг заключил с «Питтсбургом» новый шестилетний контракт на сумму $ 36,6 млн. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 21 матче и отметился 12 (1+11) очками по системе «гол+пас».