Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг во второй раз в жизни перенёс инсульт

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг перенёс второй в жизни инсульт. во второй раз в карьере,

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Как сообщает известный журналист-инсайдер Франк Серавалли, ссылаясь на пресс-службу «пингвинов», в настоящий момент состояние 35-летнего канадца стабилизировалось и его жизни ничего не угрожает. Отмечается, сто Летанг продолжает находиться под наблюдением врачей.

Впервые Крис Летанг пережил инсульт 9 февраля 2014 года. По этой причине он не сумел принять участие в Олимпийских играх 2014 в Сочи, где канадцы сумели завоевать золотые медали.