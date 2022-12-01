Хоккеиста СКА Гусева признали лучшим форвардом КХЛ в ноябре

Никита Гусев, выступающий за петербургский СКА, признан лучшим нападающим Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам ноября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

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Гусев набрал 19 (9 шайб + 10 результативных передач) очков в 12 матчах месяца. Ранее Гусев признавался лучшим нападающим месяца в январе и марте 2019 года.

Лучшим защитником признан американец Ник Эберт из екатеринбургского "Автомобилиста", набравший 12 (5+7) очков в 10 матчах.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из владивостокского "Адмирала", одержавший 7 побед в 10 матчах, в том числе одну "сухую". Голкипер отразил 96,01% бросков по своим воротам, его коэффициент надежности составил 1,50.