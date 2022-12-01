Бывший генменеджер клуба НХЛ сравнил Капризова с Кучеровым

Экс-генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Крэйг Баттон, ныне являющийся телеэкспертом и аналитиком на телеканале TSN, оценил Кирилла Капризова, назвав того одним из лучших игроков Национальной хоккейной лиги.
«Он оказался на высокой позиции в голосовании за «Харт Трофи» по итогам прошлого сезона. Капризов – один из лучших игроков НХЛ. Он всегда был топ-хоккеистом, так что его выступления в лиге сейчас – не сюрприз. Он умеет все. Хочешь напугать его? Удачи. Капризов очень сильно погружен в игру, у него просто исключительное понимание хоккея. Со временем вы начнете его ценить так же, как Кучерова», – приводит InoProSport комментарий эксперта для The Athletic.
В недавнем рейтинге 50 сильнейших хоккеистов НХЛ прямо сейчас голосовавший Баттон поставил Капризова на седьмое место, причем из россиян выше него у специалиста оказался только голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Капризов проводит свой третий сезон в Национальной хоккейной лиге. На его счету в нынешнем регулярном чемпионате 27 (13+14) очков в составе «Миннесота Уайлд». В прошлом сезоне россиянин набрал 108 (47+61) очков в 81 игре и занял седьмое место в голосовании за «Харт Троф» (приз самому ценному игроку сезона).