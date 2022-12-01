Бывший генменеджер клуба НХЛ сравнил Капризова с Кучеровым

«Он оказался на высокой позиции в голосовании за «Харт Трофи» по итогам прошлого сезона. Капризов – один из лучших игроков НХЛ. Он всегда был топ-хоккеистом, так что его выступления в лиге сейчас – не сюрприз. Он умеет все. Хочешь напугать его? Удачи. Капризов очень сильно погружен в игру, у него просто исключительное понимание хоккея. Со временем вы начнете его ценить так же, как Кучерова», – приводит InoProSport комментарий эксперта для The Athletic.