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24 минуты назад

«Сиэтл» — «Вашингтон»: букмекеры оценили шансы Овечкина забросить 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

Betassist

Ранним утром 2 декабря в Сиэтле (штат Вашингтон, США) на «Климат Пледж-Арене» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание состоится в 6:00 мск. В прямом эфире встречу покажет стриминговый сервис ESPN+.

Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить 14-ю шайбу в сезоне НХЛ
Фото: BetassistBetassist

Фаворитом матча считаются хозяева. Сделать ставку на победу «морских чудищ» предлагается с коэффициентом 2.36: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2360 рублей. Победа «столичных» оценена в 2.62, а ничья после 60 минут идёт за 4.52.

Аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 6 шайб доступен за 1.98, тотал меньше 6 — за 1.74. Коэффициент на итоговую победу «Сиэтла» — 1.88, успех «Вашингтона» с учётом овертайма и серии буллитов идёт за 2.03.

Шайба капитана «столичных» Александра Овечкина оценена в 1.80. Стоит отметить, что 37-летний россиянин в предыдущем матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) отметился дублем и довёл счёт своих шайб в нынешнем сезоне до 14.

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