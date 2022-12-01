Букмекеры оценили шансы Овечкина забросить 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

Ранним утром 2 декабря в Сиэтле (штат Вашингтон, США) на «Климат Пледж-Арене» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание состоится в 6:00 мск. В прямом эфире встречу покажет стриминговый сервис ESPN+.

Фото: Betassist Betassist

Фаворитом матча считаются хозяева. Сделать ставку на победу «морских чудищ» предлагается с коэффициентом 2.36: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 2360 рублей. Победа «столичных» оценена в 2.62, а ничья после 60 минут идёт за 4.52.

Аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 6 шайб доступен за 1.98, тотал меньше 6 — за 1.74. Коэффициент на итоговую победу «Сиэтла» — 1.88, успех «Вашингтона» с учётом овертайма и серии буллитов идёт за 2.03.