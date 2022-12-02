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1 час назад

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по длине серии с результативными передачами

Чемпионат.com

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Как отмечает пресс-служба «дикарей» в «Твиттере», 25-летний форвард продлил свою серию с голевыми пасами до девяти встреч. Благодаря этому он установил новый рекорд «Уайлд» по количеству матчей подряд с результативными передачами.

Кроме того, форвард продлил свою результативную серию до 10 встреч, улучшив собственный личный рекорд.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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