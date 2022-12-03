Капризову пообещали прекрасное будущее в НХЛ

"Он участвовал в голосовании за "Харт Трофи" в прошлом году. Он один из лучших игроков лиги. Как бы ты ни хотел сыграть, он сделает свою работу. Хотите запугать его? Удачи. Он слишком погружен в игру. Его хоккейное чутье просто зашкаливает. Вы начнете ценить его так же, как сделали это с Кучеровым за все эти годы", — сказал Баттон.