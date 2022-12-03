Капризову пообещали прекрасное будущее в НХЛ

Аналитик TSN Крэйг Баттон высказался о российском форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесоты Уайлд" Кирилле Капризове. Его слова передает The Athletic.
"Он участвовал в голосовании за "Харт Трофи" в прошлом году. Он один из лучших игроков лиги. Как бы ты ни хотел сыграть, он сделает свою работу. Хотите запугать его? Удачи. Он слишком погружен в игру. Его хоккейное чутье просто зашкаливает. Вы начнете ценить его так же, как сделали это с Кучеровым за все эти годы", — сказал Баттон.
Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона" отметился двумя результативными передачами и заброшенной шайбой. Встреча завершилась победой "Уайлд" со счетом 5:3. Всего на счету российского нападающего в этом сезоне 14 заброшенных шайб и 16 результативных передач в 22 матчах чемпионата. Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком.
Ранее главный тренер "Колорадо Эвеланш" Джаред Беднар лестно высказался в адрес Капризова, назвав его суперзвездой.