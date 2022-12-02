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1 час назад

«Автомобилист» всухую обыграл «Барыс», одержав вторую победу подряд

Чемпионат.comиещё 4

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 15-й минуте второго игрового отрезка нападающий екатеринбургской команды Павел Куликов вывел свою команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Сергей Зборовский и Виктор Неучев. На 57-й минуте Брукс Мэйсек после паса Кёртиса Валка увеличил преимущество гостей. Голкипер Юхан Маттссон оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Барыс» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 4 декабря.

Хоккей,Юхан Маттссон,Павел Куликов,Сергей Зборовский,Салават Юлаев,Металлург,Фонбет,
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