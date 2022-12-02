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1 час назад

«Динамо» уверенно обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ

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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 5:1.

«Динамо» уверенно обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ
Фото: BetassistBetassist

В первом периоде команды обменялись результативными атаками. Уже на 1-й минуте Брэндон Ип открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Но уже на 9-й минуте Владислав Кодола восстановил равновесие в счёте.

Во втором периоде Якоб Лилья забросил вторую шайбу москвичей. А затем ещё до конца второго периода отличился Павел Кудрявцев.

В заключительном периоде дубль оформил Лиллья, а точку в матче поставил Александр Скоренов.

Хоккей,Якоб Лилья,Брэндон Ип,Владислав Кодола,Павел Кудрявцев,Динамо,
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