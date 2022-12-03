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59 минут назад

Боб Хартли отказался возглавить «Ак Барс»

Советский спортиещё 1

Накануне казанский клуб покинул Олег Знарок.

Боб Хартли отказался возглавить «Ак Барс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-наставник «Авангарда» Боб Хартли отказался стать главным тренером «Ак Барса». Об этом сообщает журналист Павел Лысенков.

Напомним, что ранее казанский клуб принял отставку Олега Знарка и назначил Юрия Бабенко исполняющим обязанности главного тренера.

К слову, российский специалист возглавил «Ак Барс» после конца предыдущего сезона. Казанский клуб в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции.

Хоккей,Боб Хартли,Павел Лысенков,Олег Знарок,Юрий Бабенко,ХК Авангард,
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