Боб Хартли отказался возглавить «Ак Барс»

Экс-наставник «Авангарда» Боб Хартли отказался стать главным тренером «Ак Барса». Об этом сообщает журналист Павел Лысенков .

Напомним, что ранее казанский клуб принял отставку Олега Знарка и назначил Юрия Бабенко исполняющим обязанности главного тренера.

К слову, российский специалист возглавил «Ак Барс» после конца предыдущего сезона. Казанский клуб в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции.