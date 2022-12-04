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1 час назад

"Миннесота" одолела "Анахайм" в серии послематчевых буллитов матче НХЛ

Газета.Ruиещё 3

"Миннесота Уайлд" переиграла "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поединок состоялся на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле. Команды не смогли определить победителя ни в основное время (4:4), ни в овертайме.

"Миннесота" одолела "Анахайм" в серии послематчевых буллитов матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

В серии послематчевых буллитов точнее оказалась "Миннесота", победный бросок нанес Мэтт Болди. Российский нападающий "Уайлд" Кирилл Капризов в этом поединке отметился заброшенной шайбой, он отличился на 58-й минуте игры. Этот гол помог "Миннесоте" перевести игру в овертайм. Также нападающий реализовал свой буллит в послематчевой серии. Российский защитник "Анахайма" Дмитрий Куликов отдал голевую передачу в матче.

Ранее сообщалось, что Капризов высказался на тему своей феноменальной результативности в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. НХЛ. Регулярный чемпионат

"Миннесота Уайлд" - "Анахайм Дакс" - 5:4 (Б)

1:0 - Эддисон (Фолиньо, Эрикссон Эк), 04:37;1:1 Строум (Ватрано), 08:13;2:1 Дьюар (Ривз, Шоу), 15:04;2:2 Фаулер (Мактавиш, Зеграс), 30:43;2:3 Зеграс (Терри, Куликов), 39:00;3:3 Эрикссон Эк (Эддисон, Болди), 45:26;3:4 Терри (Хенрик, Мактавиш), 50:36;4:4 Капризов (Цуккарелло, Сперджен), 57:25;5:4 Болди, 65:00 (ПБ).

Хоккей,Мэтт Болди,Кирилл Капризов,Дмитрий Куликов,
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