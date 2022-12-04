Овечкин достиг отметки в 1300 матчей в НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ проходит матч «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз».
В составе гостей во встрече принимает участие Александр Овечкин. Для капитана столичного клуба это 1300-й матч в НХЛ. Он является третьим хоккеистом из России, кто смог достичь данной отметки за карьеру.
Лидером по количеству матчей в НХЛ среди россиян является Алексей Ковалев (1316 игр), на втором месте находится Сергей Гончар (1301). Рекордсменом лиги по количеству сыгранных матчей является Патрик Марло (1779).
В матче «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» идет первый период, счет во встрече не открыт.