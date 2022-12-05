У Овечкина в «Вашингтоне» может появиться суперигрок

У «Вашингтона» дела идут не очень хорошо. Команда борется за плей-офф с неплохими шансами остаться вне кубковой восьмерки – слишком высокая конкуренция. Длинных победных серий «Столичные» не выдают (максимум по две победы подряд), а вот пару раз за старт сезона проиграть по четыре матча кряду – пожалуйста.

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Дело не только в глобальной проблеме – стареющем составе и нехватке свежей крови. «Вашингтон» замучен травмами. Весь сезон пропустит Никлас Бэкстрем – клубные журналисты ждут его не раньше плей-офф, если команда туда попадет. Седьмой месяц восстанавливается Том Уилсон, перенесший операцию на крестообразной связке колена. Из-за небольших повреждений вылетали на месяц Ти Джей Оши и Дмитрий Орлов, который до сих пор не вернулся в состав.

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Добавим сюда, что продолжает стагнировать Энтони Манта – по зарплате и планам менеджмента все же игрок топ-6. Не всегда феерит Евгений Кузнецов, сейчас уступающий по очкам даже пришедшему просто заткнуть дыру в составе Дилану Строуму. 25-летний канадец хоть и неплохой игрок, все же по уровню явно ниже челябинского форварда.

В сложившейся ситуации вокруг «Вашингтона» стал ходить интересный слух – команда претендует на Патрика Кейна. Лидер «Чикаго» выиграл с командой три Кубка Стэнли, идет вторым в списках бомбардиров и ассистентов клуба, третьим – в исторической гонке снайперов. Почти нет сомнений, что начавшему 16-й сезон в Чикаго американцу светит клубное признание и выведенный из обращения номер.

Однако последний год усиленно разгоняются слухи о возможном обмене Кейна в команду-контендер. Сидеть в проводящем хитровыдуманную перестройку клубе форварду не с руки. Да и «Чикаго» получит в обмен какие-то активы и немного места под потолком зарплат. Нынешнее соглашение Кейна на 10,5 млн долларов истекает по окончании сезона.

Сложно понять, зачем Кейну «Вашингтон». Да, пока «Чикаго» борется за место повыше на следующем драфте, у «Столичных» амбиции попасть в плей-офф и пошуметь там. Но с высокой долей вероятности в дедлайн найдется претендент поинтереснее – с шансами на Кубок Стэнли.

Однако самому «Вашингтону» Кейн бы пригодился. Оживил атаку команды, добавил разнообразия и интересной мысли – Кузнецов не так часто колдует, а без Бэкстрема магии в атаке стало в разы меньше. С таким партнером, как Патрик Кейн, Овечкин бы точно побил рекорд Уэйна Гретцки – если задержать американца в команде на несколько сезонов.

– Подарил Кейну часы, – вспоминал игру в «Чикаго» Артемий Панарин. – Это благодарность от меня за то, что он помог мне выбить бонусов на 2,5 млн долларов «чистыми». Это хорошие деньги. Я был обязан… В оба моих года, когда я зарабатывал бонусы, все решалось в последней игре. И он целенаправленно пытался найти меня на льду, отдать мне пас, и тем самым, получается, помог мне заработать эти деньги, – приводит слова Артемия Sport24.

У Ови разговор идет не о паре миллионов, а о рекорде всей лиги. Историческое наследие могло бы стать хорошим стимулом для Кейна выдать пару лишних передач в «офис».