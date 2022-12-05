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27 минут назад

Американские фанаты восхитились игрой Капризова после матча с "Далласом"

Газета.Ru

Американские хоккейные фанаты восхитились игрой российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».

Американские фанаты восхитились игрой Капризова
Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/ReutersChristopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

На счету россиянина первая шайба в данном матче. Хет-трик оформил игрок «Далласа» Роопе Хинц. Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу «Миннесоты». Дело дошло до овертайма, где соперники победителя не выявили, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Миннесоты». Российский форвард также реализовал свою попытку в серии послематчевых бросков.

Комментарии поклонников приводит Inoprosport.

«Капризов – чертовски страшный соперник. Уже второй матч подряд в буллитной серии он делает что хочет, заставляя вратарей выглядеть полными придурками», — написал @DigDumbass.

«Кирилл – настоящий художник», — отметил @DFlex2123.

«Какой же потрясающий бросок удался Капризову, который при этом он был в абсолютно статичном состоянии», — заявил @SpokedZ.

«Кирилл – явно не из этой планеты», — высказался @jack_kinsman.

Всего на счету российского нападающего в этом сезоне 16 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 24 матчах чемпионата. Он занимает 11-е место в лиге по системе гол + пас. Лучшим из россиян остается Никита Кучеров из «Тампы», он четвертый (36 очков).

Капризов стал игроком «Миннесоты» в 2020 году, перейдя туда из столичного ЦСКА. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком.

Хоккей,Кирилл Капризов,Никита Кучеров,
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