Российский хоккеист получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Артем Зуб получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает Ottawa Sun.

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В одном из эпизодов встречи шайба попала россиянину в лицо. По итогам медобследования у него диагностировали перелом челюсти. На восстановление Зубу понадобится не менее месяца.

Встреча «Оттавы» с «Рейнджерс» прошла 3 декабря. Канадская команда победила в овертайме со счетом 3:2.