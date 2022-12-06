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1 час назад

Российский игрок клуба НХЛ получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо

Lenta.ruиещё 2

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Артем Зуб получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает Ottawa Sun.

Российский хоккеист получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В одном из эпизодов встречи шайба попала россиянину в лицо. По итогам медобследования у него диагностировали перелом челюсти. На восстановление Зубу понадобится не менее месяца.

Встреча «Оттавы» с «Рейнджерс» прошла 3 декабря. Канадская команда победила в овертайме со счетом 3:2.

Зуб выступает за «Сенаторс» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 14 встреч в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

Хоккей,Артем Зуб,
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