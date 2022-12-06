Бучневич забросил девятую шайбу в сезоне в игре с "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич забросил свою девятую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Рейнджерс". Форвард отличился на 19-й минуте встречи.

Фото: USA TODAY SPORTS USA TODAY SPORTS

Эта игра стала для него двадцатой в сезоне-2022/23. Благодаря забитому голу он довел число своих очков в чемпионате до 20 - помимо девяти шайб он также отдал уже 11 результативных передач.

В составе "Нью-Йорк Рейнджерс" двумя голевыми пасами отметился россиянин Артемий Панарин. В настоящее время идет второй период матча, и клуб из Нью-Йорка ведет со счетом 3:2. 27-летний Бучневич является воспитанником череповецкой "Северстали". Он был выбран на драфте-2013 клубом "Нью-Йорк Рейнджерс", выступает в НХЛ с 2016 года. В минувшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 76 (30+46) очков в 73 матчах и 11 (1+10) в 12 играх плей-офф.