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41 минуту назад

Овечкин поднялся на второе место в рейтинге по матчам в НХЛ среди россиян

Газета.Ru

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на второе место в рейтинге россиян, проведших наибольшее количество матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин поднялся на второе место в рейтинге по матчам в НХЛ среди россиян
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Игра регулярного чемпионата с "Эдмонтон Ойлерз", которая проходит в эти минуты, стала для Овечкина уже 1301-й в карьере. Он сравнялся по этому показателю с Сергеем Гончаром, который провел столько же матчей в североамериканской лиге. Лидером списка является Алексей Ковалев, который принял участие в 1316 играх. До встречи с "Эдмонтоном" Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел на льду 26 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 793 заброшенные шайбы. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет восемь голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Ранее бывший нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" Роман Павлюченко заявил, что не верит в успешное выступление сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. В 1/8 финала сборная Англии одержала победу над командой Сенегала со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.

Хоккей,Роман Павлюченко,Гарри Кейн,Джордан Хендерсон,Уэйн Гретцки,Сергей Гончар,Александр Овечкин,Алексей Ковалев,
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