Овечкин поднялся на второе место в рейтинге по матчам в НХЛ среди россиян

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на второе место в рейтинге россиян, проведших наибольшее количество матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Игра регулярного чемпионата с "Эдмонтон Ойлерз", которая проходит в эти минуты, стала для Овечкина уже 1301-й в карьере. Он сравнялся по этому показателю с Сергеем Гончаром, который провел столько же матчей в североамериканской лиге. Лидером списка является Алексей Ковалев, который принял участие в 1316 играх. До встречи с "Эдмонтоном" Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел на льду 26 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером НХЛ всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 793 заброшенные шайбы. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет восемь голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.