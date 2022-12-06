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26 минут назад

Минспорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года

В КХЛ ужесточен лимит на легионеров.

В КХЛ ужесточили лимит на легионеров
Фото: Sports.ruSports.ru

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита в лиге с 1 августа 2023 года.

При нынешнем лимите каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров. Со следующего сезона это число сократится до трех.

Этой весной ФХР отправила предложение в Минспорта о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

По словам главы ФХР Владислава Третьяка, сокращение лимита даст «40 новых позиций в составах команд, 100 рабочих мест» российским хоккеистам.

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