В КХЛ ужесточили лимит на легионеров

В КХЛ ужесточен лимит на легионеров.

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Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита в лиге с 1 августа 2023 года.

При нынешнем лимите каждая команда КХЛ имеет право заявлять на матч не более пяти легионеров. Со следующего сезона это число сократится до трех.

Этой весной ФХР отправила предложение в Минспорта о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.