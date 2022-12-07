«Адмирал» выменял у «Северстали» нападающего Корбита

20-летний нападающий в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл за «Северсталь» три матча, в которых результативными действиями не отметился. Также форвард в текущем сезоне провёл в ВХЛ за ХК «Буран» (г. Воронеж) 19 игр, в которых набрал 10 очков — забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.