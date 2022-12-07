В Москве обокрали квартиру игрока Американской хоккейной лиги

В центре Москвы обокрали квартиру хоккеиста Никиты Сошникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

29-летний Сошников - воспитанник нижнетагильского «Спутника», сейчас он выступает за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс».

По данным Mash, в его московской квартире сейчас живет 30-летняя женщина, недавно она оставила ключи от квартиры сотрудникам охраны, чтобы те передали их риелторам.

После этого неизвестный злоумышленник похитили из тумбочки конверт с 1700 долларами (около 106 тыс. рублей) и двумя тысячами евро (более 131 тыс. рублей).

Ранее квартиру в центре Москвы, принадлежащую молодому бизнесмену, обокрали на 63 млн рублей.