В Москве обокрали квартиру игрока Американской хоккейной лиги

В центре Москвы обокрали квартиру хоккеиста Никиты Сошникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
29-летний Сошников - воспитанник нижнетагильского «Спутника», сейчас он выступает за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс».
По данным Mash, в его московской квартире сейчас живет 30-летняя женщина, недавно она оставила ключи от квартиры сотрудникам охраны, чтобы те передали их риелторам.
После этого неизвестный злоумышленник похитили из тумбочки конверт с 1700 долларами (около 106 тыс. рублей) и двумя тысячами евро (более 131 тыс. рублей).
Ранее квартиру в центре Москвы, принадлежащую молодому бизнесмену, обокрали на 63 млн рублей.
Преступник взломал замок квартиры, взорвал сейф и похитил оттуда наручные часы Richard Mille (800 тыс. долларов), Rolex (94,3 тыс. долларов), Hublot (50 тыс. долларов) и Breguet (100 тыс. долларов), две пары запонок Breguet за 1,2 млн рублей и ручку Parker за 20 тыс. рублей. Также преступник забрал деньги из сумки в прихожей.