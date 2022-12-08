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36 минут назад

«Колорадо» всухую проиграл «Бостону», Георгиев отразил 33 броска

Матч ТВиещё 1

«Колорадо Эвеланш» на своем льду проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Колорадо» всухую проиграл «Бостону», Георгиев отразил 33 броска
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Самым результативным игроком матча стал Тейлор Холл - два гола и голевая передача.

Голкипер хозяев льда Александр Георгиев отразил 33 броска.«Колорадо» занимает девятое место в Западной конференции.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции. НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Пастрняк, 24:49. Холл, 29:50, 49:42. Фредерик, 46:24.

Хоккей,Александр Георгиев,
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