Капризов сломал клюшку, забрасывая шайбу

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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На второй минуте матча российский нападающий Кирилл Капризов открыл счёт голам в игре. Эта заброшенная шайба стала для него 17-й в текущем сезоне. Забил он ценой собственной клюшки.