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1 час назад

Овечкину покорилось уникальное достижение Горди Хоу и Теэму Селянне

Betassist

Россиянин уже не в первый раз сумел сравняться с двумя легендами мирового хоккея.

Овечкину покорилось уникальное достижение Горди Хоу
Фото: BetassistBetassist

Минувшей ночью капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды поразил ворота «Филадельфии Флайерз» (4:1) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Это помогло россиянину войти в историю лиги.

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Овечкин на данный момент имеет в своём активе 15 точных бросков в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, «Великая восьмёрка» стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забросить 15+ шайб за 28 матчей на старте сезона в возрасте 37 лет и старше.

37-летний россиянин сумел повторить результаты легендарных канадца Горди Хоу и финна Теэму Селянне. Хоу покорялось подобное достижение в сезонах 1965/1966 и 1968/1969, а Селянне сумел установить такой результат в сезоне-2009/2010. Отметим, что вся троица затратила на 15 точных бросков 28 матчей.

Хоккей,Александр Овечкин,
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