Овечкину покорилось уникальное достижение Горди Хоу

Россиянин уже не в первый раз сумел сравняться с двумя легендами мирового хоккея.

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Минувшей ночью капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дважды поразил ворота «Филадельфии Флайерз» (4:1) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Это помогло россиянину войти в историю лиги.

Овечкин на данный момент имеет в своём активе 15 точных бросков в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, «Великая восьмёрка» стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забросить 15+ шайб за 28 матчей на старте сезона в возрасте 37 лет и старше.