Панарин преодолел рубеж в 600 очков в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде со счетом 5:1 обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг.

Фото: AP Photo/ Jeff Chiu AP Photo/ Jeff Chiu

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Каапо Какко (7-я минута), Мика Зибанежад (46, 52), Филип Хытил (47), Алексис Лафренье (48). У "Вегаса" отличился Жонатан Маршессо (34). Вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 26.

Российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин сделал три результативные передачи, набрав 602 очка (193 шайбы + 409 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он был признан второй звездой матча. 31-летний Панарин выступает в НХЛ с 2015 года, проведя за это время 536 матчей. Помимо "Рейнджерс", он играл за "Чикаго" и "Коламбус". В нынешнем сезоне регулярного чемпионата он набрал 33 очка (6 + 27).

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал вторую победу подряд и располагается на пятом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 31 очко в 28 матчах. "Вегас" проиграл первую за последние три матча игру, но остается лидером таблицы Тихоокеанского дивизиона с 39 очками в 28 матчах.