Тренер Новиков: феноменом Овечкина должны заниматься психологи

"Это важнейший пример для мирового спорта. Его заслуга – не в заброшенных шайбах, а в его феномене, который до сих пор не изучен. Этим должны заниматься психологи. Александра нужно как космонавта обвешать всякими датчиками, чтобы измерить все его показатели: как он спит, кушает, смеется и готовится к играм. Этот материал будет бесценным. Овечкин по своим человеческим, физическим и хоккейным качествам – научный экспонат", - передает слова Новикова "Рейтинг букмекеров".