Тренер Новиков: феноменом Овечкина должны заниматься психологи

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о успешном выступлении Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
"Это важнейший пример для мирового спорта. Его заслуга – не в заброшенных шайбах, а в его феномене, который до сих пор не изучен. Этим должны заниматься психологи. Александра нужно как космонавта обвешать всякими датчиками, чтобы измерить все его показатели: как он спит, кушает, смеется и готовится к играм. Этот материал будет бесценным. Овечкин по своим человеческим, физическим и хоккейным качествам – научный экспонат", - передает слова Новикова "Рейтинг букмекеров".
В ночь на 8 декабря Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Филадельфией Флайерз".(4:1). Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 28 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 795 заброшенных шайб. Отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от Горди Хоу, который занимает второе место в списке, составляет шесть голов.
Ранее Андрей Сафронов сравнил Овечкина с Гретцки, Кросби и Макдэвидом.