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1 час назад

Тренер Новиков заявил, что феноменом Овечкина должны заниматься психологи

Газета.Ru

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о успешном выступлении Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Тренер Новиков: феноменом Овечкина должны заниматься психологи
Фото: Geoff Burke/ReutersGeoff Burke/Reuters

"Это важнейший пример для мирового спорта. Его заслуга – не в заброшенных шайбах, а в его феномене, который до сих пор не изучен. Этим должны заниматься психологи. Александра нужно как космонавта обвешать всякими датчиками, чтобы измерить все его показатели: как он спит, кушает, смеется и готовится к играм. Этот материал будет бесценным. Овечкин по своим человеческим, физическим и хоккейным качествам – научный экспонат", - передает слова Новикова "Рейтинг букмекеров".

В ночь на 8 декабря Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Филадельфией Флайерз".(4:1). Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 28 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина 795 заброшенных шайб. Отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от Горди Хоу, который занимает второе место в списке, составляет шесть голов.

Ранее Андрей Сафронов сравнил Овечкина с Гретцки, Кросби и Макдэвидом.

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