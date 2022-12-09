Его игра разрушает все каноны - американские журналисты о серии Капризова

Игра Кирилла Капризова, на днях побившего клубные рекорды «Миннесоты» по продолжительности серий с забитыми голами и набранными очками, продолжает привлекать внимание североамериканских СМИ.

Фото: NHL.com NHL.com

На некоторое время можно забыть о поражении «Миннесоты» от «Калгари» и сфокусироваться только на разрушающей все каноны и стереотипы игре, которой нас балует Кирилл Капризов, пишет автор издания Hockey Wilderness Томас Уильямс.

Суперзвезда «Миннесоты» забрасывает шайбы последних семи матчах, затмевая предыдущие свершения.

Теперь есть еще два рекорда, под которыми стоит подпись Капризова, – более чем заслуженное Кириллом достижение, подчеркивает Уильямс.

Матч за матчем Кирилл продолжает выдавать лидерский перфоманс, что способствует установлению рекордов, вторит канадский журналист издания The Hockey Writers Тайсон Маккей.

В тот момент, когда вы могли подумать, что Капризов не может стать еще более великолепным, он добивается новых достижений.

Уже на второй минуте последнего матча «Миннесоты» с «Калгари» Кирилл подправил шайбу после мощного выстрела Мэтта Дамбы, продлив голевую и результативную серии до 7 и 13 матчей соответственно.

Сейчас он – единоличный лидер «Уайлд» по очкам, голам и ассистам в текущем сезоне. Капризов также стал единственным игроком в истории НХЛ, который держит рекорды одного клуба по трем упомянутым выше показателям, фиксирует Маккей.

При том, что российский нападающий «Миннесоты» проводит всего лишь третий сезон в НХЛ, он быстро заработал себе статус одного из самых ярких игроков лиги.

Капризов – первый в истории «Уайлд» хоккеист, покоривший отметку в 100 набранных очков за регулярный чемпионат (47 голов и 61 результативный ассист), и сейчас ему каким-то образом удается не просто идти по такому графику снова, но и быть на пути к тому, чтобы пробить показатель в 50 заброшенных шайб.