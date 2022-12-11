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1 час назад

Овечкин рассказал, что значит для него приближение к рекорду Гретцки

Газета.Ruиещё 3

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о приближении к отметкам Горди Хоу и Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин рассказал, что значит для него приближение к рекорду Гретцки
Фото: газета.ругазета.ру

«Уилсон и Бекстрём большая часть нашей команды, они лидеры, и здорово, что они с нами на выездных матчах.

Быть третьим в гонке снайперов за всю историю НХЛ и приближаться к таким великим игрокам, как Хоу и Гретцки — это круто. Сколько памятных шайб храню в коллекции? Я предпочитаю клюшки», — передает слова Овечкина соцсети «Вашингтона».

В последней игре против «Сиэтла» в активе 37-летнего Овечкина стало 796 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет пять голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

В последних двух матчах 37-летний нападающий набрал четыре очка. В ночь на 8 декабря Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».(4:1).

Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 29 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 результативных передач.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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