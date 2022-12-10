Три хоккеиста в истории НХЛ забивали больше Овечкина в равных составах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен» забросил шайбу. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 4:1.

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Для 37-летнего россиянина эта шайба стала 500-й в равных составах в карьере. Больше забивали только Яромир Ягр (538), Горди Хоу (566) и Уэйн Гретцки (617).

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером в истории НХЛ Уэйном Гретцки. После сегодняшней игры в активе форварда стало 796 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет пять голов. Рекорд НХЛ принадлежит Гретцки, на его счету 894 гола.

В последних двух матчах Овечкин набрал четыре очка. В ночь на 8 декабря он отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».(4:1).