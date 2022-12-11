Ротенберг выступил за сокращение перерывов в матчах КХЛ

«В моём понимании сейчас всё у нас отлично. Не надо ничего менять. По перерыву, возможно, будет правильно [сократить] до 15 минут, чтобы зрители не уходили, чтобы зрители оставались. Всё остальное лига делает правильно, всё идёт по плану. Готов ли СКА играть с «Адмиралом» в плей-офф? Мы готовы играть в плей-офф с любой командой. Мы готовы играть всегда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.