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1 час назад

Ротенберг выступил за сокращение перерывов в матчах КХЛ

Чемпионат.com

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о сокращении перерывов в матчах Континентальной хоккейной лиги.

Ротенберг выступил за сокращение перерывов в матчах КХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В моём понимании сейчас всё у нас отлично. Не надо ничего менять. По перерыву, возможно, будет правильно [сократить] до 15 минут, чтобы зрители не уходили, чтобы зрители оставались. Всё остальное лига делает правильно, всё идёт по плану. Готов ли СКА играть с «Адмиралом» в плей-офф? Мы готовы играть в плей-офф с любой командой. Мы готовы играть всегда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Санкт-петербургский СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Витязем» 19 декабря в 19:30 мск.

Хоккей,Роман Ротенберг,СКА,
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