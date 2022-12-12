Тарасенко вышел на 6-е место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве

В этом матче российский нападающий Владимир Тарасенко отметился очередным голом в большинстве. Это его 64-я заброшенная шайба за клуб в большинстве. Он вышел на шестое место в списке лучших по этому показателю. Он обошёл Павола Демитра, у которого было 63 гола в большинстве. Первое место в этом рейтинге у Бретта Халла, на счету которого 195 голов в большинстве за «Сент-Луис».