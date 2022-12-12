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37 минут назад

Владимир Тарасенко вышел на 6-е место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве

Чемпионат.comиещё 5

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Тарасенко вышел на 6-е место в истории «Сент-Луиса» по голам в большинстве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В этом матче российский нападающий Владимир Тарасенко отметился очередным голом в большинстве. Это его 64-я заброшенная шайба за клуб в большинстве. Он вышел на шестое место в списке лучших по этому показателю. Он обошёл Павола Демитра, у которого было 63 гола в большинстве. Первое место в этом рейтинге у Бретта Халла, на счету которого 195 голов в большинстве за «Сент-Луис».

«Сент-Луис» потерпел второе поражение кряду. В следующем матче команда дома сыграет с «Нэшвиллом», а «Колорадо» примет «Филадельфию».

Хоккей,Бретт Халл,Владимир Тарасенко,
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