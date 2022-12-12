Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

В начале второго периода счет открыл защитник "Вашингтона" Тревор Ван Римсдайк. На девятой минуте второй двадцатиминутки российский форвард Евгений Кузнецов удвоил преимущество "столичных". Вскоре нападающий Маркус Йоханссон реализовал штрафной бросок и сделал счет 3:0. Также во втором периоде голом отметился форвард "Кэпиталз" Ларс Эллер . На первой минуте третьего отрезка матча нападающий хозяев Адам Лаури отыграл одну шайбу.

Спустя пару минут Пьер-Люк Дюбуа сократил отставание "Виннипега" до двух голов. За две минуты до конца матча капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и забил свой 797-й гол в НХЛ. После 30 проведенных матчей "Вашингтон" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 32 очка. "Виннипег" располагается на второй строчке на Западе, имея в активе 37 баллов после 27 встреч. Ранее "Сент-Луис Блюз" потерпел поражение от "Колорадо Эвеланш".