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56 минут назад

Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

Газета.Ruиещё 3

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором местный "Виннипег Джетс" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Встреча, прошедшая на стадионе "Канада Лайф Центр" в Виннипеге, закончилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2.

Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
Фото: Geoff Burke/ReutersGeoff Burke/Reuters

В начале второго периода счет открыл защитник "Вашингтона" Тревор Ван Римсдайк. На девятой минуте второй двадцатиминутки российский форвард Евгений Кузнецов удвоил преимущество "столичных". Вскоре нападающий Маркус Йоханссон реализовал штрафной бросок и сделал счет 3:0. Также во втором периоде голом отметился форвард "Кэпиталз" Ларс Эллер. На первой минуте третьего отрезка матча нападающий хозяев Адам Лаури отыграл одну шайбу.

Спустя пару минут Пьер-Люк Дюбуа сократил отставание "Виннипега" до двух голов. За две минуты до конца матча капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и забил свой 797-й гол в НХЛ. После 30 проведенных матчей "Вашингтон" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 32 очка. "Виннипег" располагается на второй строчке на Западе, имея в активе 37 баллов после 27 встреч. Ранее "Сент-Луис Блюз" потерпел поражение от "Колорадо Эвеланш".

Хоккей,Ларс Эллер,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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