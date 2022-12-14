Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ

Форвард оформил хет-трик в выездной игре регулярки с "Чикаго Блэкхоукс", забросив две шайбы в первом периоде и одну - в третьем. Теперь от Горди Хоу в списке лучших снайперов Овечкина отделяет всего одна шайба. Легендарный хоккеист за карьеру забил 801 гол и занимает второе место в рейтинге. У лидера - Уэйна Гретцки - 894 шайбы. Для Овечкина этот поединок стал 31-м в сезоне-2022/23.

Всего в прошедших играх он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее Овечкин стал вторым игроком за всю историю лиги, который сумел забросить 17 шайб в первых 30 матчах регулярного чемпионата в возрасте более 37 лет. Летом 2021 года Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. Российский форвард выступает за столичный клуб с 2005 года. Ранее бывший игрок сборной России Игорь Шалимов поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре между командами Аргентины и Хорватии.