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1 час назад

Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ

Газета.Ruиещё 20

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард оформил хет-трик в выездной игре регулярки с "Чикаго Блэкхоукс", забросив две шайбы в первом периоде и одну - в третьем. Теперь от Горди Хоу в списке лучших снайперов Овечкина отделяет всего одна шайба. Легендарный хоккеист за карьеру забил 801 гол и занимает второе место в рейтинге. У лидера - Уэйна Гретцки - 894 шайбы. Для Овечкина этот поединок стал 31-м в сезоне-2022/23.

Всего в прошедших играх он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее Овечкин стал вторым игроком за всю историю лиги, который сумел забросить 17 шайб в первых 30 матчах регулярного чемпионата в возрасте более 37 лет. Летом 2021 года Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. Российский форвард выступает за столичный клуб с 2005 года. Ранее бывший игрок сборной России Игорь Шалимов поделился мнением о полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре между командами Аргентины и Хорватии.

Аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0. Дубль в составе победителей оформил 22-летний нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес, еще один мяч с пенальти забил форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

Хоккей,Видео,Игорь Шалимов,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Лионель Месси,СБОРНАЯ РОССИИ,
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