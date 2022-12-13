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4 часа назад

Малкин забил 79-й победный гол в карьере. Он превзошёл достижение Ягра

Чемпионат.comиещё 5

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин на последней минуте встречи отметился заброшенной шайбой. К тому моменту счёт в игре был равным, и гол Евгения принёс победу его команде.

Малкин забил 79-й победный гол в карьере. Он превзошёл достижение Ягра
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Эта шайба стала для Малкина 79-й победной в карьере, что позволило ему обойти по данному показателю Яромира Ягра. Первым по количеству победных голов в составе «Пингвинз» является Сидни Кросби, у него таких голов 83.

Для Малкина эта шайба стала девятой в нынешнем сезоне, он также отдал 20 результативных передач в 29 матчах.

Евгений Малкин,
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