"Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче НХЛ

"Честно говоря, я об этом особо не думаю. Не обращаю на это внимания. Это заслуга моих товарищей по команде, с которыми я играю. Если бы не они, все это было бы невозможно, так что спасибо им. В конце концов, мы хотим победить как команда. Это командная игра, и победа важнее личного рекорда", - заявил Капризов.