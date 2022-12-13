ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

"Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче НХЛ

Газета.Ru

"Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле, завершилась с результатом 2:1 в пользу "Миннесоты".

"Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

Российский нападающий "Уайлд" Кирилл Капризов записал на свой счет одно очко, отдав результативный пас на Мэтта Болди, который открыл счет в матче. Всего на счету россиянина в этом сезоне 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что его рекорды являются заслугой всей команды.

"Честно говоря, я об этом особо не думаю. Не обращаю на это внимания. Это заслуга моих товарищей по команде, с которыми я играю. Если бы не они, все это было бы невозможно, так что спасибо им. В конце концов, мы хотим победить как команда. Это командная игра, и победа важнее личного рекорда", - заявил Капризов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Миннесота Уайлд" - "Эдмонтон Ойлерз" - 2:11:0 - Болди (Капризов, Цуккарелло), 12:36;

1:1 - Хайман (Бэрри, Макдэвид), 14:01;

2:1 - Годро (Болди, Уокер), 29:39.

Хоккей,Мэтт Болди,Кирилл Капризов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители