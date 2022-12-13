"Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче НХЛ

"Миннесота Уайлд" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле, завершилась с результатом 2:1 в пользу "Миннесоты".
Российский нападающий "Уайлд" Кирилл Капризов записал на свой счет одно очко, отдав результативный пас на Мэтта Болди, который открыл счет в матче. Всего на счету россиянина в этом сезоне 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов заявил, что его рекорды являются заслугой всей команды.
"Честно говоря, я об этом особо не думаю. Не обращаю на это внимания. Это заслуга моих товарищей по команде, с которыми я играю. Если бы не они, все это было бы невозможно, так что спасибо им. В конце концов, мы хотим победить как команда. Это командная игра, и победа важнее личного рекорда", - заявил Капризов.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Миннесота Уайлд" - "Эдмонтон Ойлерз" - 2:11:0 - Болди (Капризов, Цуккарелло), 12:36;
1:1 - Хайман (Бэрри, Макдэвид), 14:01;
2:1 - Годро (Болди, Уокер), 29:39.