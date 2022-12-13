«Вашингтон» поддержит Овечкина

«Я не собираюсь повторять то, что было в прошлый раз [в сезоне-2003/04], и обменивать всех. Да, в команду будут вливаться молодые игроки.



Но мы не собираемся начинать перестройку. Для меня перестройка – это когда ты смотришь игрокам, тренерам и болельщикам в глаза и говоришь им о том, что мы будем очень, очень плохи.



Если же мы будем играть очень плохо, я не думаю, что Алекс побьет рекорд», – сказал Леонсис.