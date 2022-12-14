ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
25 минут назад

Овечкин побил рекорд Ягра в НХЛ по количеству матчей, в которых открывал счет

Газета.Ru

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

Овечкин побил рекорд Ягра в НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российский хоккеист забросил свою первую шайбу в этой игре уже на 25-й секунде встречи и открыл счет в игре уже 136-й раз в карьере.

Таким образом, Овечкин превзошел рекорд Яромира Ягра, который 135 раз забивал первый гол в матче.

Овечкин на девятой минуте первого периода забросил вторую шайбу и сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до двух шайб. Хоу за свою карьеру забросил 801 шайбу и занимает второе место в рейтинге. Лидером по забитым голам в НХЛ является Уэйн Гретцки (894).

В сезоне-2022/23 россиянин в 31 матче забросил 19 шайб и сделал 13 результативных передач.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигрыша аргентинцам в полуфинале чемпионата мира в Катаре рассказал о будущем команды, а также заявил, что не покинет свой пост.

Хорваты, финалисты чемпионата мира 2018 года в России, уступили аргентинцам в полуфинале со счетом 0:3. Капитан южноамериканской команды Лионель Месси забил один гол с пенальти, дубль в составе сборной Аргентины оформил Хулиан Альварес.

Хоккей,Златко Далич,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители