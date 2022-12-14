Овечкин побил рекорд Ягра в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».

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Российский хоккеист забросил свою первую шайбу в этой игре уже на 25-й секунде встречи и открыл счет в игре уже 136-й раз в карьере.

Таким образом, Овечкин превзошел рекорд Яромира Ягра, который 135 раз забивал первый гол в матче.

Овечкин на девятой минуте первого периода забросил вторую шайбу и сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до двух шайб. Хоу за свою карьеру забросил 801 шайбу и занимает второе место в рейтинге. Лидером по забитым голам в НХЛ является Уэйн Гретцки (894).

В сезоне-2022/23 россиянин в 31 матче забросил 19 шайб и сделал 13 результативных передач.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигрыша аргентинцам в полуфинале чемпионата мира в Катаре рассказал о будущем команды, а также заявил, что не покинет свой пост.