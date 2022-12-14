Овечкин побил рекорд Ягра в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».
Российский хоккеист забросил свою первую шайбу в этой игре уже на 25-й секунде встречи и открыл счет в игре уже 136-й раз в карьере.
Таким образом, Овечкин превзошел рекорд Яромира Ягра, который 135 раз забивал первый гол в матче.
Овечкин на девятой минуте первого периода забросил вторую шайбу и сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до двух шайб. Хоу за свою карьеру забросил 801 шайбу и занимает второе место в рейтинге. Лидером по забитым голам в НХЛ является Уэйн Гретцки (894).
В сезоне-2022/23 россиянин в 31 матче забросил 19 шайб и сделал 13 результативных передач.
Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после проигрыша аргентинцам в полуфинале чемпионата мира в Катаре рассказал о будущем команды, а также заявил, что не покинет свой пост.
Хорваты, финалисты чемпионата мира 2018 года в России, уступили аргентинцам в полуфинале со счетом 0:3. Капитан южноамериканской команды Лионель Месси забил один гол с пенальти, дубль в составе сборной Аргентины оформил Хулиан Альварес.