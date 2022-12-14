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SBNation Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до одного гола

У Александра 800 голов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Он отметился хет-триком и достиг отметки в 800 голов за карьеру.

37-летний Овечкин с 800 голами за карьеру занимает третье место в списке снайперов за всю историю НХЛ. Александр сократил отставание от Горди Хоу до одной шайбы. Лидером является легендарный канадец Уэйн Гретцки (894).

Также Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству матчей, в которых открывал счёт. В его активе 136 таких встреч. Он побил рекорд чеха Яромира Ягра (135).