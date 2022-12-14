SBNation Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до одного гола
У Александра 800 голов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Он отметился хет-триком и достиг отметки в 800 голов за карьеру.
37-летний Овечкин с 800 голами за карьеру занимает третье место в списке снайперов за всю историю НХЛ. Александр сократил отставание от Горди Хоу до одной шайбы. Лидером является легендарный канадец Уэйн Гретцки (894).
Также Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству матчей, в которых открывал счёт. В его активе 136 таких встреч. Он побил рекорд чеха Яромира Ягра (135).
Овечкин вышел на пятое место в снайперской гонке НХЛ, на его счету 20 голов. На первом месте форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 26 шайбами.