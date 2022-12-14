ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
3 часа назад

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до одного гола

Betassist

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до одного гола
Фото: BetassistBetassist

SBNation Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до одного гола

У Александра 800 голов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Он отметился хет-триком и достиг отметки в 800 голов за карьеру.

37-летний Овечкин с 800 голами за карьеру занимает третье место в списке снайперов за всю историю НХЛ. Александр сократил отставание от Горди Хоу до одной шайбы. Лидером является легендарный канадец Уэйн Гретцки (894).

Также Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству матчей, в которых открывал счёт. В его активе 136 таких встреч. Он побил рекорд чеха Яромира Ягра (135).

Овечкин вышел на пятое место в снайперской гонке НХЛ, на его счету 20 голов. На первом месте форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 26 шайбами.

Хоккей,Коннор Макдэвид,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители