Александр Овечкин, оформивший хет-трик в поединке с «Чикаго» и тем самым добравшийся до знакового рубежа в 800 заброшенных шайб в НХЛ, стал главным героем вечера в раздевалке «Вашингтона».

Партнеры Ови, которые высыпали на лед еще во время матча, поздравив своего капитана с великим свершением, после игры вовсе устроили Александру Великому настоящий пивной душ.

Хет-трик в поединке с «Чикаго», завершившемся убедительной победой «Кэпиталз» (7:3), стал 29-м в карьере российского суперснайпера «Вашингтона».