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28 минут назад

Овечкин оценил 800 заброшенную шайбу в НХЛ

Lenta.ru

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил то, что он забросил 800 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит The Washington Post.

Овечкин оценил 800 заброшенную шайбу в НХЛ
Фото: 

Хоккеист заявил, что испытал облегчение и счастье. Он назвал случившееся историческим моментом.

«Болельщики в Чикаго были великолепны. Аплодировали мне, бросали кепки. Даже во время разминки я чувствовал эту энергию», — подчеркнул Овечкин.

Российский форвард оформил хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхорс». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу столичной команды. Таким образом, Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ и сократил отставание от идущего вторым в списке лучших снайперов лиги канадца Горди Хоу до одного гола.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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