Овечкин побил рекорд НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:2, третий период).

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37-летний россиянин 136-й раз за карьеру открыл счёт в матче. Овечкин установил рекорд по этому показателю. Он превзошёл достижение чеха Яромира Ягра (135).

Овечкин достиг отметки в 800 голов за карьеру. Он стал третьим хоккеистом в истории с подобным достижением.

Александр сократил отставание от Горди Хоу до одной шайбы. Лидером является легендарный канадец Уэйн Гретцки (894).