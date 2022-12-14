Овечкин побил рекорд НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:2, третий период).
37-летний россиянин 136-й раз за карьеру открыл счёт в матче. Овечкин установил рекорд по этому показателю. Он превзошёл достижение чеха Яромира Ягра (135).
Овечкин достиг отметки в 800 голов за карьеру. Он стал третьим хоккеистом в истории с подобным достижением.
Александр сократил отставание от Горди Хоу до одной шайбы. Лидером является легендарный канадец Уэйн Гретцки (894).
В 31 матче текущего сезона Овечкин набрал 34 очка – 20 голов и 14 результативных передач. Он вышел на четвёртое место в снайперской гонке. Лидером является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (26).