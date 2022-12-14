В Госдуме предложили наградить Овечкина

«Овечкин — звезда мировой величины! Гордость российского спорта! Его следует награждать не за игру в НХЛ, а за то, что он делает для развития и популяризации спорта в России. Когда он находится в России, он участвует во всех матчах. Даже играет в футбол. Он своим личным примером показывает, как спортсмены должны относиться к своей родине. Миллионы детей хотят быть похожими на него», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».