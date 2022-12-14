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44 минуты назад

В Госдуме предложили наградить Овечкина за развитие и популяризацию спорта

Газета.Ru

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает неоценимыми заслуги нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в спорт.

В Госдуме предложили наградить Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Овечкин — звезда мировой величины! Гордость российского спорта! Его следует награждать не за игру в НХЛ, а за то, что он делает для развития и популяризации спорта в России. Когда он находится в России, он участвует во всех матчах. Даже играет в футбол. Он своим личным примером показывает, как спортсмены должны относиться к своей родине. Миллионы детей хотят быть похожими на него», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Сегодня россиянин отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Чикаго». В стартовые восемь минут встречи 37-летний форвард оформил дубль. Во втором периоде Овечкин уже ассистировал своему партнеру, а в третьем – забросил еще одну шайбу.

Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став третьим, кому удалось покорить данный рубеж.

Хоккей,Дмитрий Свищев,Госдума,
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