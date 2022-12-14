Борис Михайлов: уверен, что Овечкин рано или поздно побьёт рекорд Гретцки

«Я просто уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки! Это рано или поздно произойдёт. Главное, чтобы со здоровьем всё было хорошо — это самый ключевой момент. Для бомбардиров важно не получать большое количество травм — в таком случае все рекорды достижимы. Поздравляю Овечкина с очередным великим рекордом. Дальше — только больше! Держим кулачки за Александра», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.