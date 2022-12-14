Буре рассказал, за счет чего Овечкину удается забивать много голов в НХЛ

В среду "Вашингтон" победил "Чикаго" (7:3) в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Российский форвард сделал 29-й хет-трик в карьере и достиг отметки в 800 шайб в регулярных чемпионатах. В списке лучших снайперов в истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

"Саша Овечкин - образец правильного отношения к делу, к спортивной карьере, - сказал Буре. - Ему уже 37 лет, а он продолжает штамповать голы, словно двадцатилетний. Секрет прост - правильная подготовка к сезону и неиссякаемый драйв. Посмотрите, как он радуется забитым шайбам - он по-прежнему получает удовольствие от

"Отмечу и то, что он не только забивает коронным броском из своего офиса: он успевает на добивания, замыкает атаки сходу. Овечкин по-прежнему ищет моменты, много двигается, хотя в 37 это намного сложнее, чем в 20-25. По себе знаю: как бы не шла у тебя игра, забивать по 50-60 голов за сезон невероятно сложно. Желаю Саше побить великий рекорд Гретцки! Он поставил себе эту цель и планомерно идет к ней, главное, чтобы обошлось без травм и других неприятностей", - добавил он.