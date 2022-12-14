Жена Овечкина хочет избавиться от памятной коллекции клюшек

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как его жена, Анастасия Шубская, реагирует на домашнюю коллекцию памятных клюшек и шайб. Его слова передает Washington Post.
«Ей это не нравится. Каждый раз, когда я приношу краги и шлемы, она говорит: «Когда ты избавишься от этого?» Я отвечаю: «Посмотрим», — сказал Овечкин.
Ранее владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о том, что Овечкин забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сегодня россиянин отметился хет-триком в матче против «Чикаго». Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж.
Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач. Стоит отметить, что россиянин продлил свою результативную серию до четырех матчей подряд.