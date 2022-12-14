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1 час назад

Овечкин заявил, что его жена хочет, чтобы он избавился от памятной коллекции клюшек

Газета.Ru

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как его жена, Анастасия Шубская, реагирует на домашнюю коллекцию памятных клюшек и шайб. Его слова передает Washington Post.

Жена Овечкина хочет избавиться от памятной коллекции клюшек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ей это не нравится. Каждый раз, когда я приношу краги и шлемы, она говорит: «Когда ты избавишься от этого?» Я отвечаю: «Посмотрим», — сказал Овечкин.

Ранее владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о том, что Овечкин забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня россиянин отметился хет-триком в матче против «Чикаго». Таким образом, россиянин преодолел рубеж в 800 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ, став третьим, кому удалось покорить данный рубеж.

Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач. Стоит отметить, что россиянин продлил свою результативную серию до четырех матчей подряд.

Хоккей,Анастасия Шубская,Тед Леонсис,Александр Овечкин,
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