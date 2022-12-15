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20 минут назад

Североамериканский журналист Шейн призвал перестать недооценивать рекорды Овечкина

Газета.Ru

Хоккейный обозреватель CBS Sports Адам Шейн высказался о достижении нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в матче с «Чикаго Блэкхоукс» забросил свою 800-ю шайбу в регулярных сезонах.

Рекорды Овечкина призвали перестать недооценивать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Алекс Овечкин — игрок НХЛ с горы Рашмор! Мы говорим о живой легенде, и я думаю, что многие люди на самом деле недооценивают его», — заявил Шейн в своей колонке.

Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 31 матч, в которых забросил 20 шайб и отдал 14 результативных передач.

Российский форвард продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет всего один гол.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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